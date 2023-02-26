شكرا لقرائتكم خبر عن 610 مليارات جنيه استثمارات.. رسائل رئيس الوزراء خلال تفقده معدات تنمية سيناء (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة في تنمية سيناء، مشيرا إلى أنه على مستوى الخدمات التعليمية تم إنشاء 151 مدرسة تعليم أساسى تخدم 158 ألف طالب بمتوسطات فصول لا تتجاوز 29 طالبا في الفصل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مدارس مصرية يابانية حيث توجد في كل مدن سيناء، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها التعليم الجامعي، حيث تم إضافة 8 جامعات لتتحول إلى بؤرة تنمية تخلق نطاق تنموي حولها.

في مجال الرعاية الصحية، كشف رئيس الوزراء، عن إنشاء 50 مستشفى بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، بأرقى ما وصل إليه العلم في بناء المستشفيات.

عن التنمية الاقتصادية، قال مدبولي، إنه تم التركيز على الزراعة والتنمية السياحية والصناعية، فسيناء بها العديد من المساحات القابلة للزراعة، لكن التحدى الأكبر كان توفير المياه، مؤكدا أن رؤية الدولة هي رقعة زراعية تقدر بـ 450 ألف فدان، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية جديدة على مساحة 83 ألف فدان.

فيما يلى أبرز رسائل رئيس الوزراء خلال تفقده المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة تنمية سيناء: