شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: سيناء لم تشهد تنمية سابقا بسبب ارتفاع التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لم تنفذ مشروعات للتنمية والتعمير في سيناء بسبب ارتفاع التكلفة، قائلا: "سيناء مساحتها 60 ألف كيلو متر.. وبنتكلم عن حجم التكلفة لتنفيذ شبكات الطرق ومحطات الكهرباء.. وكل الكلام اللى بنقوله دلوقتي على مسطح 60 ألف كيلو في سيناء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "التكلفة للتنمية في سيناء عالية وده اللى أعاق التنمية خلال الفترة اللى فاتت.. نشكل للناس اللى بتسمعنا ونشكل فهما ووعيا".