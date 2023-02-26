رئيس القومى للبحوث يكرم الزميل محمد صبحى لجهوده فى نشر ثقافة البحث العلمى

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومى للبحوث، الزميل محمد صبحى مسئول ملف التعليم العالى والجامعات بمؤسسة " الخليج 365" نظرا لجهوده ودوره فى نشر ثقافة البحث العلمى، وذلك على هامش الصالون العلمى الذى ينظمه قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث.

وقال الدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومى للبحوث، إن الاهتمام بتكريم الصحفيين المسئولين عن تغطية فعاليات وأنشطة المركز يأتى فى إطار تقديم الشكر على الجهود المبذولة والتعاون المستمر لنشر أنشطة المركز والاهتمام بالبحث العلمى لخدمة المجتمع.

وأشاد رئيس المركز القومى للبحوث بالتعاون المثمر لنقل صورة المعهد بشكل واضح للمجتمع المصرى، مؤكدا تقديره للصحافة لأنه وسيلة الاتصال مع المجتمع.

وتابع الدكتور حسين درويش أن المركز القومى للبحوث يضم 4000 عالم حاصلين على شهادة الدكتوراة ويعملون فى صمت من أجل إخراج منتج بحثى يخدم المجتمع، مؤكدا على أهمية البحث العلمى كونه الوسيلة الوحيدة لإخراج البلاد من الأزمات بهدف الخروج بمنتجات بحثية بديل للمستورد لتوفير ملايين الدورلات على الدولة المصرية والعمل على خدمة الاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل دور المركز فى خدمة الوطن منذ نشأته.