شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الخدمات الإدارية تطلق ورشة عمل "حدد هدفك من التكنولوجيا' والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية أول مارس المقبل فعاليات "ورشة عمل ' حول تطوير الفكر الإنتاجى التقنى تحت عنوان " حدد هدفك من التكنولوجيا".

وقال " المهيرى " فى بيان أن الغرض الاساسى من تلك الورشة تحديد مستهدف " عمال مصر والعرب" من الاستخدامات المتنوعة من التكنولوجيا وتوجيهها لخدمة الصناعات الحديثة وتجديد شكل الاقتصاد " المصرى العربى" بهدف تناقل الفكر والرؤى لاضافة منتجات جديدة وتطوير الصناعات القديمة وفق المستخدم التكنولوجى.

تابع: أن مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية قرر تأسيس إدارة تثقيفية توعوية تعمل على توجيه العامل للاستخدامات التكنولوجية الحديثة لتطوير أداء ومهام عمله المنوطه كى يتحول من عامل مهنى إلى عامل ذو " عقل تقنى " تكنولوجى" مبدع ومبتكر بغرض اضافة عنصر صناعى حديث.

أكد " المهيرى " أن تحديد المستهدف يزيد من حل " تعقيدات أى صناعة" وقادرة على منح التجارة قوة على أساسها أنها هى قاطرة الصناعة لافتا إلى أن الاهتمام بالبحث فى مجالات التكنولوجيا يعد أساسا فى قبلة الحياة للصناعات الاقتصادية.

وشدد على خطورة عدم الاخذ فى الاعتبار أن ترك البحث فى التكنولوجيا والاهتمام بها يجعل أى مجتمع يعانى من "الفقر الصناعى القهرى" داعيا إلى خلق إنتاج من الاجيال التى تستحق تولى أمرها وايداعهم حضانات تكنولوجية على أن تقدم الموهبة فى وق لاحق.