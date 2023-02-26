شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المحكمة الدستورية توجه الشكر للرئيس السيسي لتكريم الراحل سعيد مرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، توجيه خالص شكرها، وعظيم امتنانها، الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتكرمه بمنح اسم المستشار الراحل سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وذلك تتويجًا لرحلة عطاء قضاها الفقيد الراحل بين جنبات المحكمة الدستورية العليا، قاربت الأربعين عامًا، كان فيها نموذجًا للقاضى الدستورى الذى يعلى من قدر حقوق وحريات المواطنين، أعمالا لمبدأ سيادة القانون، ويحفظ سلامة الوطن ومقدراته.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى لها.