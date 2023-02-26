شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم نماذج ناجحة من أبناء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المتميزين من أبناء سيناء، وذلك على هامش متابعة خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

وكرم الرئيس السيسي، إسراء أمين حمدي، والتي تعمل بمكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، وهي تعرضت لحادث تفجير عبوة ناسفة واستكملت عملها لتصاب بعدها مرة أخرى بعدة سنوات بطلق ناري في ذراعها من العناصر الإرهابية أثناء عملها في تسهيل إجراءات المواطنين، كما كرم خليل حماد سلام، يعمل بقطاع كهرباء الشيخ زويد، ورغم الظروف العصيبة وعمليات التخريب المستمرة من قبل الإرهابيين، واصل العمل وأصر على توصيل الكهرباء بجميع قرى الشيخ زويد والعريش بكفاءة كبيرة.

وشهدت الاحتفالية، تكريم شربات صبحي فرج، مدير دار رعاية الأيتام بالعريش، ولم تنسى دورها كمربية للأجيال وبعد وصولها إلى سن المعاش واصلت الدور في تأهيل الفتيات نفسيا، ممن فقدن أهلن ومررن بظروف صعبة من أجل إعادة دمجهن في المجتمع لتصير عناصر فاعلة.

وكرم الرئيس السيسي، الدكتور أحمد منصور عبد الفتاح حسين، مدير مستشفى العريش العام، لدوره في تقديم الخدمة الطبية على الوجه الأكمل واستقبال المصابين جراء العمليات الإرهابية من مدنيين وعسكريين وذلك في خضم العمليات الإرهابية، كما شهد التكريم، تكريم وسام عبد الهادي حمدان، مديرة مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية، لتميزها في إدارة المدرسة والنهوض بالمستوى التعليمي في ظل صعوبة الظروف الأمنية في سيناء.

وكرم الرئيس، الدكتور تامر حمدي أحمد، مدير مستشفى بئر العبد النموذجي، لدوره في تطوير مستشفى بئر العبد واستقبال وعلاج المصابين رغم تعرضه للتهديد بالقتل من قبل العناصر التكفيرية.