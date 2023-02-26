الرئيس السيسي لأهالى سيناء: "هنقول لكم متشكرين بالاهتمام والعمل"

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه وبعد التضحة التى قدمها أهالى سيناء سنقول لهم "متشكرين بالكلام.. لا"، مضيفا: " اللى فات كوم واللى جاى كوم تانى، اوعوا تفتكروا أن بعد التضخية اللى قدمه أهالى سيناء إحنا هنقول لهم متشكرين بالكلام ؟.. لا.. بالاهتمام والعمل واللى هيقوم بالكلام ده أهالى وأبناء سيناء..اوعوا تفتكروا أن إحنا هنرضا بالموجود قبل كده مش هيحصل".

أضاف الرئيس السيسى خلال تفقده المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء: "أكتر ناس تعرف المعاناة مش انتم فقط كمقاولين بس نتيجة الإرهاب ولكن إجراءات الدولة للتأمين.. حركة من الغرب للشرق والعكس.. كان فيها إعاقة كبيرة حتى الأسمدة كنا بندخلها بحساب نتيجة انها ممكن تستخدم فى حاجة تانية".