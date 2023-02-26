شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: المصريون عندهم وعى واستحملوا معانا ظروف صعبة وأسعار غالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك محاولات من أجل عرقلة جهود المصريية، قائلا: "محاولة عرقلة المصريين مستمرة وهتستمر وبالتالي مش هقول الوعى لأنه موجود عند كل قطاعات الشعب المصرى.. ولو الوعى ده مش موجود مكنتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللى بتمر بها مصر بقالها أكثر من سنة دلوقتى.. وبعترف بده ده واقع احنا مش سببه صحيح.. فيه عبء كبير فى كل أسرة كل مواطن مصرى نتيجة التكلفة العالية بنعيش بيها".

جاء ذلك خلال كلمته خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة فى تنمية وإعمار سيناء.