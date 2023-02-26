شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مساحة سيناء 60 ألف كيلو ودى نفس المساحة اللى إحنا عايشين عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التنمية في سيناء، قائلا: "ليا مطلب للشركات اللى شغالة في ملف التنمية في سيناء.. سيناء مساحتها 60 ألف كليو متر.. وإحنا في مصر عايشين تقريبا على 60 ألف كيلو تقريبا".

وأضاف الرئيس السيسي، فى كلمته خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "وده مهم أوي لأهالينا في سيناء.. مصر كلها 60 ألف كليو تقريبا ونحاول نزودها 12 % بالمدن الجديدة.. وسيناء لوحدها 60 ألف كيلو تقريبا".