شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: تنفيذ 460 مشروعا فى سيناء بتكلفة 480 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جهود الهيئة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة في سيناء، قائلا: "سيناء الأرض المباركة ملتقي الحضارات مهد الأديان السماوية قلب العالم ومفتاح فهم الماضي لبناء جمهورية جديدة، تم تنفيذ مشروعات البناء والتنمية والتعمير لمد جسور التنمية إلى سيناء، الدافع والأساس من أجل مستقبل أفضل.

أضاف فى كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "تم تكليف الهيئة الهندسية لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية المختلفة في سيناء حيث تم تنفيذ 460 مشروعا بتكلفة 480 مليار جنيه، في جميع المجالات.. حيث تم الانتهاء من 340 مشروعا وجاري تنفيذ 102 مشروع ومخطط تنفيذ 18 مشروعا في القطاعات المختلفة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ العديد من محاور الطرق والكباري لربط شبه جزيرة سيناء بكل ربوع الدولة المصرية، حيث تم إنشاء 60 محورا وطريقا بمساحات 4600 كيلو متر بتكلفة 69 مليار جنيه.

وتابع اللواء أحمد العزازي: "تم تنفيذ 5 أنفاق للسيارات أسفل قناة السويس بمساحة 25 كيلو مترا بتكلفة 35 مليار جنيه.. وجار إنشاء كوبري جديد أعلي قناة السويس الجديدة 2.3 مليار جنيه.. وفى مجال الموانئ الجوية المدنية، تم تطوير مطار البردويل.. وتطوير منشآت مطار شرم الشيخ.. وتطوير مطار العريش المدني بتكلفة 2.5 مليار، ومطار سانت كاترين.. لتصل التكلفة الإجمالية 11 مليار جنيه"، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات مختلفة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذ مشروعات في مجال الموانئ البحرية التجارية، تطوير ميناء العريش البحري بتكلفة إجمالي 4 مليارات جنيه.

وحول مشروعات الإسكان والتجمعات العمرانية في سيناء، أكد اللواء أحمد العزازي أنه تم تنفيذ 51 مشروعا وجار إنشاء 4 مشروعات ومخطط إنشاء 5 مشروعات.. حيث تم تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية بتكلفة 60 مليار جنيه.. وتم إنشاء 2 مدينة جديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة سلام مصر، وجار إنشاء مدينة رفح الجديدة، فضلا عن تنفيذ 18 تجمع بدوي سكني زراعي بإجمالي 1200 بيت بدوي وتجهيز 289 بئر مياه، بجانب مشروعات الرعاية الصحية حيث تم إنشاء 2 مستشفي في بئر العبد.

وتابع: "تم تنفيذ 8 مشروعات في الصرف الصحي، وجار الانتهاء من 15 مشروع بتكلفة 33 مليار جنيه.. وتم إنشاء أحواض الاستزراع السمكي بتكلفة 15 مليار جنيه.. وتم إنشاء 49 مشروعا في مجال المنشأت التعليمية بتكلفة 21 مليار جنيه.. وتم إنشاء جامعة الملك سلمان وجار إنشاء 2 جامعة أهلية وجامعة تكنولوجية بجانب مشروعات الصالة الرياضية والمعسكرات الشبابية وغيرها من المشروعات.

وقال في نهاية كلمته: "خالص الشكر إلى مجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الكامل، والمكاتب الاستشارية والهندسية والشركات الوطنية التي ساهمت والشكر كل الشكر لأهالي سيناء الحبيبة خلال تنفيذ هذه المشروعات، لنقف سدا منيعا ضد قوي الشكر.. والشكر لرجال الهيئة الهندسية.. أهل الثقة ورمز التحدي والإصرار من أجل ثقة شعب مصر حاملين شعار يد تبني ويد تحمل السلاح.. ونواصل العمل من أجل رفعة الوطن الغالي".