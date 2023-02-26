شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإنجابية ضمن فعاليات "تدريب تكافؤ الفرص" لبرنامج إعداد القادة للفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل معهد إعداد القادة فعاليات اليوم الأول لبرنامج إعداد القادة العام للفتيات، ويقام بعنوان تكافؤ الفرص تحت شعار "هن"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وذلك تحت إشراف عام أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وهالة الأمين مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بمحاضرة عن التغذية والصحة الإنجابية للفتيات، ومحاضرة عن الإعلام الموجه ودوره فى التأثير على الأمن القومى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حرص معهد إعداد القادة على تنظيم هذا البرنامج التدريبى تأكيدا على دور المرأة المؤثر في المجتمع حيث أن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة في عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا ويأتي ذلك فى ظل اهتمام بالغ ودعم من القيادة السياسية

وخلال محاضرة التغذية والصحة الإنجابية، وحاضر فيها الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة أسماء سيد أخصائي تغذية بالمعهد القومى للتغذية، وتم التأكيد على أن الصحة الإنجابية تؤثر على كل من الرجال والنساء، فإن الصحة الإنجابية تؤثر تأثيرًا عميقًا على صحة الفرد ، ولتحقيق مستوى أفضل للصحة الإنجابية لابد من الاهتمام بالمشورة كجزء هام والالتفات لنوعية الخدمات المقدمة في كل مجالات الصحة الإنجابية مما ينعكس إيجاباً على الاستفادة منها، وتم مناقشة الممارسات الضارة فى المجتمع التي تؤثر على الصحة الإنجابية مثل " ختان الإناث"، " الزواج المبكر وزواج الأقارب".

كما تضمنت المحاضرة مناقشة التغذية الصحية، وهو علاقة الأكل بحياتنا، والتحدث عن العناصر الغذائية والكميات التى يحتاجها جسم الإنسان ومنها "الكربوهيدرات"، " الدهون"، " الأملاح"، والفيتامينات، وغيرهم .

كما انطلقت محاضرة الإعلام الموجه ودوره فى التأثير على الأمن القومى وحاضر فيها المخرجة الدكتورة يسر فلوكس، وفى البداية أكدت أن المرأة تمثل كل الدنيا فهى دائما تعدل مسار الأشياء عندما تميل للخلف.

وتم عرض فيلم من كل بيت مصرى ويتحدث عن الشهيد، موضحة أن الإعلام قوة مصر الناعمة واصبح يستخدم كسلاح من أسلحة الحروب، فالإعلام له تأثيره على الجمهور، وتم تعريف الإعلام بأنه وسيلة اتصال بين أكثر عدد من الجمهور لنقل المعلومات وتبادل الأراء، حيث أصبح استخدام وسائل الاتصال جزء من حياة المواطن اليومية ولها تأثير مباشر على سلوك الأفراد تجاه علاقتهم بالمجتمع الذي ينتمون إليه.

واوضحت "فلوكس" ضرورة التعرف على ملكية وسائل الإعلام، ويمثل الإعلام أحد العناصر الرئيسية لقياس قوى الدولة الشاملة، فهو أداة التنمية والأداء الاقوى لتحصين الهوية الوطنية والوسيلة السريعة لنشر توجهات الدولة والالتفات حولها وقت الشدة، متحدثة أن الأمن القومي هو الركيزة الأساسية لتثبيت أركان الدولة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومع انتشار وسائل الإتصال المختلفة، وافتعال أنواع جديدة من الحروب مثل (حروب الجيل الرابع، والخامس ) بين الدول لزعزعة الأمن القومي والتأثير على الهوية الوطنية والثقافية، لذا وجب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة وتصحيح القيم الدخيلة على مجتمعنا المصري.

وحثت الطالبات على ضرورة تحديد الهدف من البداية، وتصديقه وتحقيقه.