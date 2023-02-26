شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم كاهنا جديدا و4 قمامصة بأخميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا بسادة مطران إيبارشية أخميم وساقلتة، القداس الإلهي، صباح اليوم، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته الشماس سامي جميل كاهنًا على كنيسة الشهيد قلتة الطبيب بنجع الحلوة بمركز ساقلتة.

ورسم نيافته أربعة من آباء الكنيسة في رتبة القمصية، وهم: القمص يوسف فوزي كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بإخميم القمص يوساب القمص إسحق كاهن كنيسة السيدة العذراء بإخميم القمص شورا عبده كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية سفلاق القمص أمونيوس كمال كاهن كنيسة القديس البابا كيرلس والأرشيدياكون حبيب جرجس بإخميم، والمنسق الإعلامي للإيبارشية.