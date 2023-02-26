شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: إنشاء 17 تجمعا تنمويا متكاملا لأهالى سيناء تلبى الطبيعة الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التنمية تحتاج إلى تجمعات تنموية، في إطار أيضا مواجهة الزيادة السكانية، متابعا: "ضمن خريطة التجمعات التنموية المنفذة في سيناء تم تنفيذ 17 تجمعا تنمويا متكاملا لأهالي سيناء لخدمة الطبيعة الثقافية في سيناء، في السكن والزراعة والعمل والخدمات، وزيادة نسبة التحضر.

وأضاف فى كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "هناك اهتمام من الدولة في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة مثل مدينة رفح الجديدة ويجري حاليا إنشاء باقي مراحلها، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، وهناك توسعات أخري وبتكلم عن تنمية حقيقية كي تكون سيناء نموذج من التنمية في كل ربوع مصر، وكل المشروعات الجديدة الخاصة بالإسكان تنفذ بكل الخدمات المطلوبة.

وتابع مدبولي: "كل مشروعات الإسكان في سيناء تنفذ بنفس الطابع والشكل على مستوي الجمهورية، وتم تطوير منطقة "الرويسات" في جنوب سيناء، وإنشاء مدينة متكاملة تمثل نقلة نوعية"، مشددا على أن نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع يشمل إنشاء 4 مدن عمرانية بتكلفة 18 مليار جنيه، تستوعب 1.5 مليون نسمة، وتم البدء في هذه المدن مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، كل الخدمات على أعلي مستوي، وكذلك مدينة سلام في شرق بورسعيد، ويتم العمل في المرحلة الأولي من هذه المدنية، ومدينة رفح الجديدة، ضمن المرحلة الأولي".