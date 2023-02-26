شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 18 مليار جنيه استثمارات فى مجال البترول ضمن تنمية سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة نفذت 25 مشروعا في سيناء بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة 4 مليارات جنيه، متابعا: "ضاعفنا التغطية فيما يخص خدمات الصرف الصحي في سيناء.. من 17 % إلى 40 % في مناطق مختلفة في سيناء في العريش والطور ورفح الجديدة".

وأضاف فى كلمته خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "تم إضافة 420 ميجا وات في قطاع الطاقة والكهرباء.. وتطوير الشبكات والمحولات الموجودة، لتحقيق استقرار الشبكة والتيار الكهربائي في سيناء، مثل إنشاء وتطوير محطة كهرباء بورسعيد في تأكيد على حجم التنمية الشاملة في سيناء، وغيرها من المحطات، وكذلك المحطات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وتابع مدبولي: "في قطاع البترول والاكتشافات الخاصة بالغاز تم ضخ استثمارات بتكلفة 18 مليار جنيه في هذا القطاع في شمال سيناء".