هيئة الأرصاد الجوية: ذروة ارتفاع درجات الحرارة من الثلاثاء وحتى الجمعة

القاهرة - سامية سيد - توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الأسبوع الحالى ارتفاعا فى درجات الحرارة، خاصة وقت الظهيرة، كاشفة عن أن ذروة ارتفاع الحرارة سيكون من الثلاثاء وحتى الجمعة.

وحذرت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة لـ"التليفزيون المصري"، من الشبورة المائية الكثيفة الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، لكنها أكدت أن هذه الشبورة ستتلاشى بسطوع أشعة الشمس.

نصحت "غانم" المواطنين عدم تخفيف الملابس واستمرار ارتداء الملابس الشتوية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.