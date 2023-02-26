شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: جهود الدولة فى سيناء بمثابة عبور جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الجهود التي قامت بها الدولة في سيناء بمثابة عبور جديد، مشيرا إلى أن سيناء في قلب كل مصري وبمثابة مفتاح موقع مصر العبقري، كما أنها البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية التي تجلى بها ربنا سبحانه وتعالي.

شدد مدبولي، في كلمته بمدينة الإسماعيلية، على هامش تفقد الرئيس السيسي المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، على أن سيناء على مر التاريخ منذ عهد الفراعنة وحتى العهد الحديث افتقرت للخطط التنموية الشاملة، لأنه كان ينظر إلى سيناء باعتبارها سياجا منيعا لحماية مصر من الغزو ناحية الشرق، مضيفا: "العقيدة المصرية أن تكون سيناء ساحة محتملة لإيقاف أى غزو..وعلى مدار التاريخ ما كنش فيه رؤية تنموية كبيرة لسيناء وهذا الكلام اختلف بعد حرب 73".

أضاف مدبولى، أن الدولة بدأت تفكر في ربط سيناء بالكامل واعتبارها جزء متكامل مع مصر، مبينا أن أهم المشروعات التي قامت بها ارتكزت على مشروعين كبيرين، ميناء شرق التفريعة، والمنطقة الاقتصادية.

أوضح، أن ومنذ التسعينيات وحتى 2014 كانت هناك مشروعات متعثرة ولا تحقق الهدف المرجو منها، فضلا عن مواجهة سيناء إلى تحديات بعد ثورة يناير حيث أصبحت ساحة للعمليات الإرهابية، ومع الحوادث الإرهابية أثرت بالسلب على السياحة مثل سقوط الطائرة الروسية في 2015.