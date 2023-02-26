شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن وصول 4 قطارات تالجو حتى الآن من أصل 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس كامل الوزير – وزير النقل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة ألان بيلوكس، نائب رئيس البنك، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في قطاعات النقل المختلفة.

وأشاد الوزير بالتعاون الإيجابي المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات النقل المختلفة والتي تخدم ملايين الركاب يوميا، مؤكدا على التطلع لاستمرار هذا التعاون الإيجابي، كما أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مثل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الذي تم تشغيله تجريبيا، ومشيدا بما رآه من شبكة طرق عملاقة في مصر.

وبحث الجانبان في عد من المشروعات المشتركة، حيث ناقش الجانبان التعاون في مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو، والذي يساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل المشروع بقيمة 250 مليون يورو، حيث جارٍ اختيار الفائزين من التحالفات المتقدمة لتنفيذ (الأعمال المدنية والأنظمة –توريد الوحدات المتحركة).

وأكد الوزير على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية وتنمية الساحل الشمالي للمحافظة وخفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع أثناء التشغيل للخط بعد دخوله الخدمة، كما تم مناقشة التقدم في مشروعي إعادة تأهيل وتطوير الخطين الاول والثاني للمترو واللذان يساهم البنك تمويلهما لافتا الى الاهمية الكبيرة لاعادة تأهيل الخطين بالتوازي مع انشاء خطوط ومراحل المترو الجديدة لاستمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وفي مجال السكك الحديدية تمت مناقشة موقف مشروع توريد 6 قطارات تالجو الاسبانية الفاخرة التي مولها البنك حيث تم استعراض وصول 4 قطارات حتى الان وتشغيل القطار الأول على خط القاهرة الاسكندرية والثاني على خط القاهرة / الأقصر كما يجري تجهيز القطارين الثالث والرابع لبدء التشغيل وكذلك متابعة مخطط توريد صفقة توريد 100 جرار سكة حديد جديد والتي يمولها البنك وحيث وصل اول جرار الشهر الماضي ومخطط توريد أول دفعة بعدد 19 جرار في الشهر القادم وعلي أن يتم الإنتهاء من توريد كامل العقد بعدد 100 جرار في فبراير 2024 وكذلك أهمية توفير قطع الغيار اللازمة لهذه الجرارات للدعم المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد

كما تم التباحث حول اخرالمستجدات الخاصة بإنشاء خط البضائع (بلبيس / العاشر من رمضان / الروبيكى ) بطول 59 كم والذي سيساهم في تعظيم وتفعيل دور خطوط السكك الحديدية في نقل البضائع وخدمة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان ، وربط و رفع كفاءة نقل البضائع لمنطقة قناة السويس و الموانئ الواقعة عليها بالكامل وموانئ دمياط وبورسعيد والمساهمة في نقل العاملين بمحافظات الوجه البحرى ( الشرقية – القليوبية – الدقهلية ) الى مصانع العاشر من رمضان.

كما تم متابعة أخر التطورات الخاصة بخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص في عمليات الموانئ والسكك الحديدية والمترو، حيث اكد الوزير أن جميع شركات ومرافق وزارة النقل يتم تشغيلها وإدارتها بواسطة أجهزة وهيئات الوزارة بنفسها وباشتراك شركات مصرية من القطاع الخاص كما يتم الاستعانة بشركات عالمية للاشتراك في إدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات التي تحتاج إلى خبرات في هذا المجال بعمال وفنيين ومهندسين وموظفين مصريين بنسبة لا تقل عن ٩٥ % و٥ % فقط من الأجانب لنقل الخبرة للمصريين ولمدة محددة على أن تعود الادارة بعدها للمصريين مثل ( قطاع نقل البضائع في السكة الحديد / قطاع عربات النوم / إنتاج مفاتيح السكك الحديدية / إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو / القطار الكهربائي الخفيف / الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر / ومحطات الحاويات في الموانئ المصرية " الإسكندرية – السخنة – دمياط – الدخيلة ") .

وفي ختام الاجتماع تم مناقشة التعاون في مجال الحافلات الذكية. حيث اشار وزير النقل الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعي وخاصة النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة مثل القطارات الكهربائية السريعة والخفيفة والمونوريل ومترو الانفاق مشيرا الى ان شركة اكتا قامت بتوفير الاتوبيسات الكهربائية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ كما تم التعاقد على اتوبيسات كهربائية للعمل داخل العاصمة الادارية وعلى الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى BRT