شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى بالحرارة من 2 لـ5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 22 وأسوان 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 5 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الشرقية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.