شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يكرم أبناء وأسر الشهداء في كل منطقة أزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، المناطق الأزهرية في مختلف محافظات الجمهورية بجميع إدارتها التعليمية؛ بالاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 9 مارس، بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية.

وأشار الشيخ أيمن عبد الغني أن فعاليات يوم الشهيد تأتي ضمن فعاليات المشروع التربوي "أنا الراقي بأخلاقي"، مع التأكيد على قيمة الصدق وحب الوطن؛ مؤكدا أن الشهيد ما ارتقى إلا بصدقه وبذلِ أغلى ما يملك في سبيل ربه ووطنه، فنال بصدقه درجة الشهادة.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الإستعانة بالصورة المرئية والفيديوهات، والحديث مع الطلاب بلغة تناسب مختلف المراحل العمرية، وإبراز أهمية دور الشهداء في الدفاع عن وطننا الغالي مِصر، موجها رؤساء الإدارات المركزية بضرورة تكريم أبناء وأسر الشهداء في كل منطقة، وتذليل كل الصعوبات التعليمية التي تواجههم.

وجديرٌ بالذكر أن يوم التاسع من مارس هو اليوم الذي انتقل فيه اللواء أركان حرب عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى بارئه (رحمه الله).