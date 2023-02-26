شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مستمرون فى تطبيق القانون للحفاظ على حق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن معدلات الفقد بالشبكة القومية للكهرباء بدأت تنخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كاشفا إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى التزام شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نجاح شركات التوزيع فى خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية يرجع إلى عدة أسباب، أهمها التوسع فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين، بالإضافة إلى تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بالتنسيق مع شرطة الكهرباء وتحرير محاضر ضدهم.

وأشار حمزة إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية مستمرة في العمل و تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على حق الدولة ، مشيرا إلى أن من بين اسباب تراجع نسبة الفقد بالشبكة المسابقة التي أطلقتها الشركة القابضة لكهرباء مصر لتركيب اكبر عدد من العدادات الكودية للمبانى العشوائية و المخالفة هدفها التقييم الاسبوعى لرؤساء شركات التوزيع علاوة على تحفيز العاملين بسرعة تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية.