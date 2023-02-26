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شكرا لقرائتكم خبر عن %84 من القراء يؤيدون افتتاح معارض جديدة للسلع المخفضة لمواجهة احتكار التجار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد افتتاح معارض جديدة للسلع المخفضة لمواجهة احتكار التجار؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف افتتاح معارض جديدة للسلع المخفضة لمواجهة احتكار التجار.
وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف افتتاح معارض جديدة للسلع المخفضة لمواجهة احتكار التجار؟، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف افتتاح معارض جديدة للسلع المخفضة لمواجهة احتكار التجار.
نتيجة الاستطلاع