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%84 من القراء يؤيدون افتتاح معارض جديدة للسلع المخفضة لمواجهة احتكار التجار

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد افتتاح معارض جديدة للسلع المخفضة لمواجهة احتكار التجار؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف افتتاح معارض جديدة للسلع المخفضة لمواجهة احتكار التجار.

 

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف افتتاح معارض جديدة للسلع المخفضة لمواجهة احتكار التجار؟، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف افتتاح معارض جديدة للسلع المخفضة لمواجهة احتكار التجار.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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