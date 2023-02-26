شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة باستثمارات 2 مليار دولار خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وقال المصدر، أنه تم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بالصعيد و تحديدا بغرب أسوان وسوهاج ﻹقامة محطات توليد كهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس و الرياح بقدرات تصل 130 ألف ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.
وتابع المصدر، مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، والاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الاستراتيجية ، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.
وأكد المصدر أن إجمالي نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.