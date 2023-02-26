شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن "جزيرة الشاى" بحديقة الحيوان .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "جنينة الحيوانات" كانت فى الأصل حديقه نباتية من حدائق الجيزه ففيها كثير من النباتات النادرة المستجلبة من أقصى الأرض، وفى سنة 1890 اتجهت نية الحكومة إلى إنشاء حديقة يُباح للجمهور غثيانها تنويرا للأذهان و تثقيفا للعقول و إمتاعًا للنفوس فاقتطعت من حدائق سراى الجيزه مساحه تبلغ خمسين فدانًا أعادت تنسيقها بشكل يصلح لعرض مختلف الحيوان والطيور وفُتحت للجمهور 1891، و فى 1938 أُضيف إليها حدائق الأورمان القبلية فأصبحت مساحتها 80 فدانًا تقريبًا. وتقع الحديقة بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة و طرفها الشمالى يطل على المبانى الرئيسية لجامعة القاهره و هى فى نفس الوقت قريبة من وسط القاهره إذ تربطها بها مواصلات سهله سريعة و قد ساعد جو مصر المعتدل و موقعها الممتاز على المحافظة على حيوانات مختلف المناطق بدون حاجه إلى تكييف درجة الحرارة بالتدفئة أو التبريد فأصبحت حدائق الحيوان بالجيزه أكبر معرض لحيوانات و طيور القاره الأفريقية .

‏‎وتضم حديقة الحيوان العديد من المعالم التى من ضمنها جزيرة الشاى التى نتعرف على تاريخها فى التقرير التالى:

‏‎1- أنشئت كاستراحة خاصه للخديوي إسماعيل في حديقة

‏‎الوالدة باشا ثم صارت إستراحه للملك فاروق .

‏‎2- صُممت علي الطراز الكلاسيكي من الخشب و تضم الطرق المعبده بالحصي الملون المجلوب من جزيرة رودس اليونانية .

‏‎3- تضم بركه تتوسطها جزيره رخامية ، بحيث تري المياه المتدفقة و أشجار الحديقه من كافة الإتجاهات و تستمتع بتدفق المياه من النافورة المتوسطه البحيرة التي توجد حولها مجموعه كبيره من الطيور المائية ذات الألوان الجذابه مثل البجع الأبيض و الأوز و أنواع البط المختلفه .

‏‎4- علي مساحة أربعة أفدنة تقريبا ، و أقرب أبواب الحديقه لها باب الجامعة المجاور لكلية الهندسه و باستمرار السير منحرفًا قليلًا إلي اليمين تجد على يمينك جزيرة الشاي .