- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تفاصيل هيكل الحوت بالمتحف الحيوانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويضم المتحف الحيواني بحديقة الحيوان مجموعة هياكل عظمية كامله للعديد من الثدييات مثل هيكل "حوت، فيل، خرتيت، فرس نهر، زراف، ثور الخلاء، تابير، دب قطبى، سبع، و غيرها )، هياكل و جماجم لبعض الطيور و الزواحف، كما يوجد هيكل كامل لإنسان فى الدور فوق الأرضى .
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل هيكل الحوت .
1- نلاحظ عليه تحور الأطراف الأمامية إلى ما يشبه الزعانف والأطراف الخلفية لا يدُل عليها فى الهيكل العظمى إلا بقايا تُشبه النتوءات .
2- العنق قصير ذو سبعة فقرات ملتحمه، و القص قصير تتصل به ضلوع قليله تُتيح للقفص الصدرى مرونه لإجراء عملية التنفس العميق .
3- نُلاحظ أيضا انعدام الأسنان فى الفكين .