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تعرف على أهم تفاصيل هيكل الحوت بالمتحف الحيوانى.. صور

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القاهرة - سامية سيد -  

ويضم المتحف الحيواني بحديقة الحيوان مجموعة هياكل عظمية كامله للعديد من الثدييات مثل هيكل "حوت، فيل، خرتيت، فرس نهر، زراف، ثور الخلاء، تابير، دب قطبى، سبع، و غيرها )، هياكل و جماجم لبعض الطيور و الزواحف، كما يوجد هيكل كامل لإنسان فى الدور فوق الأرضى .

 

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل هيكل الحوت  . 

 

1- نلاحظ عليه تحور الأطراف الأمامية إلى ما يشبه الزعانف والأطراف الخلفية لا يدُل عليها فى الهيكل العظمى إلا بقايا تُشبه النتوءات .

 

2- العنق قصير ذو سبعة فقرات ملتحمه، و القص قصير تتصل به ضلوع قليله تُتيح للقفص الصدرى مرونه لإجراء عملية التنفس العميق .

3- نُلاحظ أيضا انعدام الأسنان فى الفكين .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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