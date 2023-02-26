شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تفاصيل هيكل الحوت بالمتحف الحيوانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويضم المتحف الحيواني بحديقة الحيوان مجموعة هياكل عظمية كامله للعديد من الثدييات مثل هيكل "حوت، فيل، خرتيت، فرس نهر، زراف، ثور الخلاء، تابير، دب قطبى، سبع، و غيرها )، هياكل و جماجم لبعض الطيور و الزواحف، كما يوجد هيكل كامل لإنسان فى الدور فوق الأرضى .

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل هيكل الحوت .

1- نلاحظ عليه تحور الأطراف الأمامية إلى ما يشبه الزعانف والأطراف الخلفية لا يدُل عليها فى الهيكل العظمى إلا بقايا تُشبه النتوءات .

2- العنق قصير ذو سبعة فقرات ملتحمه، و القص قصير تتصل به ضلوع قليله تُتيح للقفص الصدرى مرونه لإجراء عملية التنفس العميق .

3- نُلاحظ أيضا انعدام الأسنان فى الفكين .