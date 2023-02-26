شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مسارا ومقاعد لكبار السن.. مواصفات أتوبيسات النقل داخل العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض ”الخليج 365”، مواصفات أتوبيسات الخطوط الداخلية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تربط هذه الخطوط جميع أحياء العاصمة، وحاليا تعمل من محطة الفنون والثقافة إلى الحى الحكومى لنقل الموظفين لمقر الوزارات يوميا.

مواصفات أتوبيسات نقل الركاب داخل العاصمة الإدارية:

1. مكيف الهواء

2. يعمل بالغاز أو الكهرباء

3. مخارج شحن للهاتف بكل كرسى.

4. مقاعد مخصصة لكبار السن وذوى الهمم.

5. مدعم بشاشات لعرض مواد ترفيهية .

6. إمكانية الدفع الإلكترونى للتذكرة.

7. سعر التذكرة 5 جنيهات .

8. زر لتنبيه السائق بوقت نزول الراكب.

9. كاميرات مراقبة متصله بشاشة أمام السائق.

10. 24 مسار داخل العاصمة الإدارية.

وتم تكليف شركة خاصة لإدارة وتشغيل الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية، منها 20 أتوبيس غاز و30 اتوبيس كهرباء، يربطوا جميع أنحاء العاصمة، وسيتم زيادة عدد الأتوبيسات مع اكتمال الانتقال للعاصمة، بالإضافة إلى تشغيل تاكسى كهرباء "تاكسى العاصمة" 145 تاكسى كهرباء، وجارى تجهيز البنية التحتية له من شواحن وأماكن انتظار للشحن بالإضافة إلى تطبيق الكترونى للتشغيل .

وتعمل الأتوبيسات حاليا بشكل تجريبى، لنقل المواطنين مجانا ومع زيادة الكثافات سيكون الركوب بتذكرة قيمتها 5 جنيهات، وسيتم تحديد تعريفة التاكسى حسب الوقت والمسافة.

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل، كما تم رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتصميم شبكة بعدد 24 مسارًا لربط مختلف الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (القطار الكهربائي الخفيف LRT - المونوريل)، وكذا ربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى خارجها، وتم تحديد أماكن 200 محطة وسطية داخل العاصمة، والتعاقد على مختلف تطبيقات تشغيل منظومة النقل الذكي، وأنه جار استلامها للعمل عند بدء التشغيل، وأنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الذكى، اعتبارًا من بداية العام الجارى، من خلال 20 أتوبيسًا تم تشغيلها بعدد مسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية.