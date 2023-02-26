شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج اشتراك ركوب القطار الكهربائى الخفيف بتخفيض 50%؟ والان مع تفاصيل الخبر
أسعار تذاكر الركوب:
• 10 جنيهات للركوب حتى 3 محطات.
• 15 جنيه للركوب حتى 7 محطات .
• 20 جنيه للركوب حتى أكثر من 7 محطات.
أسعار الاشتراك الشهرى:
• 300 جنيه شهري لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض .
• 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيه للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض .
• 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض.
• زمن التقاطر، قطار كل ربع ساعة بدءً من رأس الساعة ويتم تكثيفه فى فترات الذروة (الصباحية – المسائية).
• طريقة الاشتراك هي الاتصال بالموظف المسئول في RATPالمسئولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT وإعلامه بعدد الاشتراكات المطلوبة والاتفاق معه علي الذهاب لمحطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب واستلام الكروت.