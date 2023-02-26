شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج اشتراك ركوب القطار الكهربائى الخفيف بتخفيض 50%؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لـ القطار الكهربائي الخفيف LRT ، من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة مارس القادم.

أسعار تذاكر الركوب:

• 10 جنيهات للركوب حتى 3 محطات.

• 15 جنيه للركوب حتى 7 محطات .

• 20 جنيه للركوب حتى أكثر من 7 محطات.

أسعار الاشتراك الشهرى:

• 300 جنيه شهري لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض .

• 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيه للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض .

• 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض.

• زمن التقاطر، قطار كل ربع ساعة بدءً من رأس الساعة ويتم تكثيفه فى فترات الذروة (الصباحية – المسائية).

• طريقة الاشتراك هي الاتصال بالموظف المسئول في RATPالمسئولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT وإعلامه بعدد الاشتراكات المطلوبة والاتفاق معه علي الذهاب لمحطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب واستلام الكروت.