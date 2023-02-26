شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 26/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 ص
موعد صلاة العصر 24: 3
موعد صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:09
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:13
موعد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:13 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:55
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:20 م
موعد صلاة المغرب 5:48 م
موعد صلاة العشاء 7:05 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:47
وقت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:13 م
وقت صلاة المغرب 5:42 م
وقت صلاة العشاء 6:57 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:53 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 5:50 م
موعد صلاة العشاء 7:03