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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 26/2/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:59  ص

موعد صلاة الظهر 12:08 ص

موعد صلاة العصر 24: 3

موعد صلاة المغرب 5:52 م

موعد صلاة العشاء  7:09

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:28

موعد صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:13 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:55

موعد صلاة الظهر 12:04 م

موعد  صلاة العصر 3:20 م 

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:05  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:47

وقت صلاة الظهر 11:56 

موعد صلاة  العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 5:42 م

وقت صلاة العشاء 6:57 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:53  ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:03

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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