شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ القاهرة منظومة المخلفات الصلبة ومشروعات الخطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمقر الوزارة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة.

وقال وزير التنمية المحلية، أنه حرص خلال اللقاء على متابعة سير المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة وبصفة خاصة عمل شركتى ( إرتقاء) الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و(انفيروماستر) للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وذلك طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين ، وأضاف اللواء هشام آمنة أنه بحث كذلك جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية خاصة رفع تراكمات المخلفات في بعض المناطق وأسفل الكبارى والطريق الدائرى وكذا مشروعات البنية التحتية للمخلفات ومن بينها إنشاء المحطة الوسيطة بمنطقة المظلات والتي وصلت معدلات تنفيذها حوالى 80 % والتي ستدعم منظومة المخلفات بالعاصمة بما يساعم في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة .

وأوضح اللواء خالد عبدالعال أن هناك متابعة مستمرة من المحافظة لعمل شركتى النظافة الجديدة في الأحياء التي تعمل بها بالإضافة إلى جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بالعاصمة بصورة يومية لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة بما يحقق رضا المواطن .

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك حملات مكثفة بصورة يومية تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع القمامة والمخلفات لاستعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، مضيفاً أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.

كما شهد اللقاء كذلك مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى 2022 / 2023 على مستوى برامج التنمية المحلية ، وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكباري والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لدعم احتياجات أحياء المحافظة المختلفة والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تابع خلال الاجتماع مع محافظ القاهرة جهود المحافظة لتنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بعدد من المناطق بالعاصمة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة التعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم .

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلقت المشروع القومى لإعادة تطوير وتأهيل بعض المناطق العشوائية وغير المخططة بالعاصمة والتي تم الإنتهاء من عدد كبير منها وجارى الإنتهاء من باقى المناطق وبناء مناطق سكنية مجهزة تليق بالشعب المصرى وخلق حياة جديدة لسكان تلك المناطق حيث تم نقل آلاف الأسر في مشروعات بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم مثل الأسمرات 1 و2 و3 وأهالينا 2 وروضة السيدة والمحروسة وغيرها .

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة جهود محافظة القاهرة في توفير السلع الغذائية الأساسية المخفضة للمواطنين في جميع الأحياء بجودة وبأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن جميع السلع الغذائية موجودة في منافذ " أهلاً رمضان " بجميع محافظات الجمهورية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ، مشيراً إلى مواصلة جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وزيادة المعروض من السلع للتخفيف على المواطنين في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة الرقابة على تلك المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة للتصدى لأى محاولات لبيع السلع والمنتجات بأسعار مرتفعة أو ذات جودة منخفضة استغلالاً للمواطنين .

وقال اللواء خالد عبدالعال أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم ، لافتاً إلى أن تلك المنافذ تضم كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات بنسب تخفيض تصل من ٢٥ إلى ٣٠ ٪.

وأوضح محافظ القاهرة أن العاصمة بها أكثر من 2600 منفذًا ثابتًا ومتحركاً من بينها أكثر من 135 منفذًا جديدًا تم إقامتهم بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا، وأكثر من 275 منفذًا تمت إقامتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.