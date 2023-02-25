شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الدولة تفرض ذراعها القوية لخفض أسعار الدواجن.. والمستورد آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدواجن المستوردة سعرها 65 جنيها، وموجودة في جميع المنافذ، قائلا: "احنا بنشجع الصناعة المحلية، ولكن احنا مع المواطن أولا، والدولة المصرية تفرض ذراعها القوية لخفض الأسعار".

وأضاف الدكتور عبد المنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن ارتفاع أسعار الاعلاف فعلا كان حقيقيا ولكن ليس مبررا للرفع الجنوني في أسعار الفراخ، موضحا أن الفراخ المستوردة حتى تدخل مصر تخضع لرقابة صارمة تحت 5 جهات رقابية في مصر.

وتابع: "الخمس جهات الرقابية تأخذ عينات ولو مطابقة للمواصفات يفرج عنها وبنستورد فراخ برازيلي بقالنا 20 سنة، والفراخ البرازيلي مكتسحة جميع أنحاء العالم والدولة حريصة على المواطن لخفض الأسعار، واحنا ضد الاستيراد وأيضا ضد الاستغلال وهي موجود في المعارض والشوادر والجمعيات"، مؤكدا أن أسعار الدواجن ستنخفض الفراخ.