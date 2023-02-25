شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: توجد شروط صارمة فى الفراخ المستوردة للحفاظ على صحة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك فجوة حالية 40% في توفير الدواجن، والدولة المصرية تتحرك بشكل إيجابي لسد الفجوة الغذائية في الدواجن، موضحا أن دور الدولة هو التدخل والفراخ المستوردة ليس سيئة كما يشاع.

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الدواجن وأي مواد غذائية مستوردة من الخارج تخضع لثلاث عينات حين دخولها للموانئ وإذا ثبت صحتها تنزل للأسواق، مؤكدا أن هناك شروطا صارمة في المواد الغذائية المستورد للحفاظ على صحة المواطن المصري.

وتابع: "احنا بنراعي المنتج المحلي ولكن احنا في أزمة حالية فيما يخص توفير الدواجن في السوق، وفي عام 2006 بسبب انفلونزا الطيور حصل أزمة واستوردنا فراخ من الخارج لفترة معين، واحنا نستورد لنسد فجوة لحين انتظام صناعة الدواجن".