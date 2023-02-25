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شعبة الدواجن: توجد شروط صارمة فى الفراخ المستوردة للحفاظ على صحة المواطن

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك فجوة حالية 40% في توفير الدواجن، والدولة المصرية تتحرك بشكل إيجابي لسد الفجوة الغذائية في الدواجن، موضحا أن دور الدولة هو التدخل والفراخ المستوردة ليس سيئة كما يشاع.

 

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الدواجن وأي مواد غذائية مستوردة من الخارج تخضع لثلاث عينات حين دخولها للموانئ وإذا ثبت صحتها تنزل للأسواق، مؤكدا أن هناك شروطا صارمة في المواد الغذائية المستورد للحفاظ على صحة المواطن المصري.

 

وتابع: "احنا بنراعي المنتج المحلي ولكن احنا في أزمة حالية فيما يخص توفير الدواجن في السوق، وفي عام 2006 بسبب انفلونزا الطيور حصل أزمة واستوردنا فراخ من الخارج لفترة معين، واحنا نستورد لنسد فجوة لحين انتظام صناعة الدواجن".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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