شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: ضبط الجناة فى قضية المواطن المصرى المقتول بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية اليوم السبت، أن القنصلية العامة في ميلانو، أفادت بأنه تم إلقاء القبض على الجناة في قضية المواطن "محمد إبراهيم منصور" الذى تعرض لحادث قتل فى إيطاليا.

يأتي ذلك في إطار جهود القطاع القنصلي بوزارة الخارجية فى متابعة تطورات القضية.

وذكرت الوزارة أن القنصلية العامة بميلانو أوضحت أنه وفقاً لنتائج التحقيقات تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، ويجري البحث عن المزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة.

وأكدت وزارة الخارجية أنها مستمرة في متابعة سير التحقيقات حفاظاً على حقوق المواطن المصري وضماناً لسرعة عودة رفاته.