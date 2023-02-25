شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 372 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى مجزر بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف جهود الرقابة ورصد الأسواق وضبط المخالفات لحفظ الأمن الغذائى للمواطنين ودعم جهود الدولة فى منع تداول أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وفي ذلك الإطار، تمكن حى العمرانية ومديرية الطب البيطرى وشرطة المرافق من ضبط محل جزارة لإدارته بدون ترخيص بشارع محمد عبد اللاه المتفرع من شارع متولي الشعراوي بالعمرانية الشرقية وبحوزته 372 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ومذبوحه خارج المجازر الحكومية بالإضافة إلى حيازة مصنعات لحوم وكبدة مجهولة المصدر.

وعلى الفور وتحت إشراف اللواء أحمد جلال رئيس حى العمرانية تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن المجزر المخالف ومصادرة محتوياته وهى عبارة عن مجموعة أدوات مستخدمة فى عمليات الذبح وثلاجة لحفظ اللحوم والمضبوطات من اللحوم ومصنعات اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الأدمى مع غلق المنشاة المخالفة.

وفي ذلك الإطلر، تمكن حى العمرانية ومديرية الطب البيطرى وشرطة المرافق من ضبط محل جزارة لإدارته بدون ترخيص بشارع محمد عبد اللاه المتفرع من شارع متولي الشعراوي بالعمرانية الشرقية وبحوزته 372 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ومذبوحه خارج المجازر الحكومية بالإضافة إلى حيازة مصنعات لحوم وكبدة مجهولة المصدر.

وعلى الفور وتحت إشراف اللواء أحمد جلال رئيس حى العمرانية تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن المجزر المخالف ومصادرة محتوياته وهى عبارة عن مجموعة أدوات مستخدمة فى عمليات الذبح وثلاجة لحفظ اللحوم والمضبوطات من اللحوم ومصنعات اللحوم الغير صالحة للإستهلاك الأدمى مع غلق المنشاة المخالفة.