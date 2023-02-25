شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج التعليم المتعدد يستقبل طلاب مدرسة التأهيل المهني بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر
وكان وزيرا التخطيط والتنمية والتربية والتعليم والتعليم الفني قد افتتحا معرض القاهرة للابتكار، بحضور عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية، في نسخته الثانية.
كما تم عقد مسابقة علمية بين الطلاب من مختلف المدارس بحضور أولياء الأمور، فضلا عن الاستماع إلى اهتمامات هؤلاء الطلاب واحتياجاتهم من تدريب مهني لسوق العمل.
ويعمل برنامج التعليم المتعدد على تهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر شمولا من خلال تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في محافظة الشرقية في مصر، حيث أن البرنامج خاص بالتعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة هو ممول من قبل الصندوق الإنمائي لحالات الطوارئ بالاتحاد الأوروبي ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتكافؤ الفرص الاقتصادية ولا سيما للفئات الأكثر احتياجا من خلال المساهمة في تعزيز بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر شمولا واستقرارا.