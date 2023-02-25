شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز النقل البرى: لدينا 3 اختيارات للوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس سيد متولى رئيس جهاز النقل البرى بوزارة النقل والمواصلات، حول كيفية التحرك من القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال، لدينا 3 اختيارات للنقل للوصول للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مترو الخط الثالث، حتى محطة عدلى منصور وهناك توجد أتوبيسات تصل لجميع الوزارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى علة قناة "صدى البلد"، هناك خطوط فى القاهرة 48 مسار وصولا للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، ولفت إلى أن أمام الموظف سكن فى العاصمة، أو بدل 2000 جنيه مواصلات فى الشهر.