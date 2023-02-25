شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بالجهود العلمية لأساتذة الطب النفسي في خدمة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين بالقاهرة، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي؛ اللقاء العلمي لقسم الطب النفسي بكلية الطب بالقاهرة، الذي ينظمه قسم الطب النفسي في المدرج الكبير بمستشفى الحسين الجامعي تحت عنوان: «الضغوط.. الوقاية والعلاج من منظور طبي وديني» برعاية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وقد بدأ اللقاء الذي قام بتقديمه الدكتور أحمد كامل العوضي، الأستاذ بقسم الطب النفسي بكلية الطب، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم قرأها الدكتور عبد الرحمن نصر، الطبيب المقيم بقسم الطب النفسي.

ورحب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالحضور مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس بقسم الطب النفسي في تخفيف الضغوط النفسية عن المواطنين وكما أشاد بخدمتهم للمجتمع، مشيرًا إلى أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كان يستعيذ بالله تعالى من الهم.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن أطباء جامعة الأزهر أصحاب رسالة تهتم في المقام الأول بالتخفيف عن المواطنين، وبث روح الأمل فيهم، ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمود برايا، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة؛ لمشاركته في هذا اللقاء العلمي من منظور شرعي.

وثمن الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، الجهود العلمية لأساتذة قسم الطب النفسي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا في مختلف المنابر الإعلامية، وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي الذي نحن بصدده اليوم يعكس الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم عليه كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بجانب دورها العلمي والأكاديمي، لافتًا إلى أن هذا اللقاء هو باكورة لقاءات أخرى في مختلف المجالات العلمية بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي الأسبق، والدكتور رضا رشدي، رئيس قسم الطب النفسي، والدكتور أحمد جمعة، نائب مدير مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور عبد الله مكي، المنسق العلمي للقاء، والدكتور علي النبوي، أستاذ الطب النفسي، والدكتورة شيماء عرفة، أستاذة الطب النفسي بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة عميد معهد التمريض بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشيخ، الأستاذ المساعد بقسم الطب النفسي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد العام الماضي 2022م، وأيضا في طريقها للحصول على شهادة الأيزو 21001.