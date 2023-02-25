شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة مهندسى القاهرة تعقد جمعيتها العمومية.. وتؤكد: جارى العمل على قدم وساق بالأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة جمعيتها العمومية، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، ورحب المهندس حسام الدين عفيفى رئيس النقابة بالحضور من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية.

وقال عفيفي مخاطبا الحضور، حضوركم الجمعية العمومية هو سبيلكم للنهوض بمستقبل النقابة وصون مكتسباتكم ولتحقيق الآمال التى عقدنا العزم على إدراكها عزةً وكرامة لهذه النقابة العريقه وشرفا لمجلسها القائم على خدمتكم بكل ما مكنه الله من قوه.

وأضاف، في سبيل وفاء مجلس النقابة الحالى بعهده وكلمته التى أشهد الله وإياكم عليها فقد تحمل آداء ما عليه من تكليفات إعلاء للرسالة التى حملها خدمة للمهندسين وأسرهم وتلبية لحاجاتهم وتحقيقا لآمالهم ما زالت أمانة المجلس فى أعناقنا، وما يزال دعمكم عوناً للمجلس ليستمر فى حمل رسالته وبما يرقى لتحقيق طموحات المهندسين وأسرهم، ثم قام رئيس النقابة الفرعية لمهندسي القاهره بتقديم عرضا لما تم إنجازه عن العام المنقضى وأهم أنشطة النقابة خلال الفتره من 1/1/2022 وحتى 31/12/ 2022 .

وقال أثناء العرض، لقد شهدت الفترة الماضية قيام مجلس نقابتكم بمجهودات كبيره لإنجاز الأهداف المرجوه فبمجرد ممارسته أعماله بتاريخ 1/4/2022 تم القيام بإزالة معوقات تنفيذ الأعمال الخاصه بنادي مهندسين القاهرة الجديدة .

وقد تم استصدار الموافقة على مد مهلة تنفيذ أعمال نادي القاهرة الجديدة كما تمكن المجلس بعد سعي وتواصل مع المسئولين والمختصين بجهة الاداره من وقف تنفيذ قرار جهاز القاهرة الجديدة المتضمن القيام بإعاده تسعير المتر المربع لارض النادي من مبلغ 450جنيه الى مبلغ (3850) جنيه بما يكلف نقابة مهندسين القاهره مبلغاً يقارب من ال 100مليون جنيه ، ومنذ استلام الاعمال حتى تاريخة تم زيادة نسب التنفيذ من 42% الى 67% وتم الاعلان عن تشغيل أكاديميات للأنشطة الرياضية بالنادي ، كما تم الانتهاء من اتخاذ الاجراءات اللازمه لتوصيل المرافق وسيتم بعون الله تعالي نهو اعمال المبنى الإجتماعي وحمام السباحه وغرفه الطلمبات ومبنى تغيير الملابس وأعمال تنسيق الموقع العام فى موعد غايته 30/6/2023 .

ـ أما بخصوص نادي المهندسين بابوالفداء الزمالك أشار عفيفي انه بمجرد البدء في الأعمال تم استخراج رخصة التشغيل واستلامها وتم رفع الحجز الموقع على أرصدة النادي لوجود مديونية على النادي بمبلغ 5.3 مليون جنيه وذلك لعدم سداد مستحقات وزارة الزراعة عن ارض النادي ( أرض طرح النهر ) منذ عام 2015 حيث تم تقديم المستندات المثبته لقيام النادى بوظيفته الاجتماعية الرياضية وأنه ليس سبيلاً لتحقيق أرباح ومكاسب تجاريه بما تمكنا معه من تخفيض المبلغ المستحق الى 1.8 مليون جنيه وسداده وعمل التسويات اللازمه .

وعند إيقاف الأعمال لوجود مخالفه تمثلت فى وجود بعض الردم بنهر النيل فقد تم طلب وإجراء المعاينه وتحديد نقاط الردم وازالتها واعاده الشىْ لأصله خلال 15 يوم تحت اشراف وزاره الموارد المائيه والري وتم استصدار واستلام الترخيص ، كما تم تصويب مساحه النادي المثبته بوزارة الموارد المائيه والرى من 7310 متر الى 9684 متر مربع بما مكن من تنفيذ الاعمال على نسبه 20% من المساحة (الاخيرة) باعتبارها المساحه الفعليه للنادى بما تطلب تعديل الرسومات الهندسيه بمعرفة الاستشاري وتسليمها للجنه المنفذة .

ومن أهم الاعمال التي تم إنجازها إنشاء شبكة صرف صحي للنادي وربطها بالشبكه العمومية وتنفيذ محطة رفع داخليه وذلك بعد التنسيق مع الجهات الاداريه المختصه لعمل قطع سطحي لشارع ابوالفداء لتنفيذ الاعمال .

كما تم استصدار الموافقات اللازمه لرفع طاقة خطوط الغاز والمياه لزيادة الأحمال بالجزء الاستثماري واخيرا تم استخراج رخصة السور الخارجي وانشاء ساحه انتظار للسيارت .

وكل ذلك إشاره موجزه الى ما تبذله النقابة من جهد حثيث وفاء لما تدين به لأعضائها وشكراً لما قدموه لها فى سبيل قيامها بتحقيق الاهداف المرجوه بما من شانه مجابهة كل المعوقات والعمل على تذليلها بما يحفظ حقوق الأعضاء وأسرهم والارتقاء بالخدمة المقدمة اليهم بما تكون معه النقابة جديرة بالقيام بدورها الذى يرضى عنه الاعضاء .

وباستمرار دعمكم تتبوأ النقابة مكانتها المرموقه لتسير فى سبيل خدمتكم ليل نهار فلا تبقى جهدا ولا سعيا الا قامت به حتى يسعد أعضاؤها بما يتحقق لهم من الخير فيكونوا على قلب رجل واحد فتضحى النقابة عونا وسعة لهم بما يدفعها للمزيد من العطاء فيرتفع شأنها وتزداد رفعتها، وان مجلس النقابه لا يدع جهدا ولا بابا فيه صالح هذه النقابه ورفعتها الا سلكه ايمانا بأن العمل الاجتماعي لا يؤتي ثمرته الا باخلاص ومثابرة واصرار لإعلاء المصلحه العامة لاعضاء النقابة

وستظل الايام الشاهد الاول علي استمرار البناء والعمل الدؤوب لخدمة مختلف صروح النقابة وسيظل باب الرأي والفكر مفتوحا واسعا لكل من اراد ان يقدم العون والدعم لتعزيز هذا العمل الاجتماعي حتي تصل السفينه بأمن ورخاء الي حيث يرضي الجميع ويسعد، وفي الختام قال عفيفي نشكر لكم وقوفكم الي جوار نقابتكم داعمين املين في مستقبل افضل يليق بهذا الكيان الكبير.