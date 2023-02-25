شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة المتكاملة "الدفعة السادسة" بأكاديمية الأوقاف الدولية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف إنه فى إطار دور أكاديمية الأوقاف الدولية فى التدريب والتأهيل المستمر، تنطلق فعاليات المكون الثقافى الدورة المتكاملة (الدفعة السادسة) لعدد (85) إمامًا وواعظة، يوم الأحد الموافق 5/ 3/ 2023م، ويحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة والعلماء. وأوضحت وزارة الأوقاف، أن انعقاد امتحان المكون الشرعى سيعقد يوم السبت الموافق 4/ 3/ 2023م، وتستقبل الأكاديمية المتدربين والمتدربات مساء الجمعة الموافق 3/ 3/ 2023م .

من ناحية اخري و في إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي ، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها ، سيتم عقد دورتين جديدتين رقم (113 ، 114) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق 4/ 3/ 2023م وحتى الخميس الموافق 16/ 3/ 2023م .

وكانت حددت وزارة الأوقاف موضوع، خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الاستجابة لله ورسوله"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.