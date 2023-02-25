شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة المتكاملة "الدفعة السادسة" بأكاديمية الأوقاف الدولية الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف إنه فى إطار دور أكاديمية الأوقاف الدولية فى التدريب والتأهيل المستمر، تنطلق فعاليات المكون الثقافى الدورة المتكاملة (الدفعة السادسة) لعدد (85) إمامًا وواعظة، يوم الأحد الموافق 5/ 3/ 2023م، ويحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة والعلماء.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن انعقاد امتحان المكون الشرعى سيعقد يوم السبت الموافق 4/ 3/ 2023م، وتستقبل الأكاديمية المتدربين والمتدربات مساء الجمعة الموافق 3/ 3/ 2023م .
من ناحية اخري و في إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي ، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها ، سيتم عقد دورتين جديدتين رقم (113 ، 114) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق 4/ 3/ 2023م وحتى الخميس الموافق 16/ 3/ 2023م .