شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تسليم عقود عمل لعدد من ذوى همم فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط، تسليم 15 عقد عمل لذوى الهمم لدمجهم بسوق العمل، وذلك من خلال متابعة المنشآت والتأكد من استيفاء نسبة الـ5%.

وقالت منى الأطروش مدير المديرية، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية.

وأوضحت مدير المديرية في تقريرها للوزارة، أن المديرة تقوم بمتابعة ترشيح راغبى العمل على هذه الفرص وإجراء مقابلات بديوان المديرية ومكتب التشغيل بدمياط الجديدة واستكمال أوراق الترشيح وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، ندوة توعوية عن مفاهيم الحقوق والواجبات للعمال بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة بما يكفل تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، والتعريف بأضرار التدخين ومخاطر الإدمان والمخدرات ومخاطره على حياة الفرد والمجتمع، بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، ومديرية الأوقاف، وذلك بحضور 30 عاملاً.

وأكد عبد الونيس عبد الله مدير المديرية فى كلمته على ضرورة نشر الوعي بين طرفي العملية الإنتاجية لاستقرار بيئة العمل والاهتمام بالتوعية بدليل الحقوق والواجبات للعمال بهدف حفظ التوازن بين طرفي العملية الانتاجية، العمال وأصحاب الأعمال من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وخلال الندوة تم عرض فيلم تسجيلي يوضح مراحل التطوير وتحسين جودة الإنتاج فى مجال صناعة الملابس الجاهزة وإدخال تقنيات حديثة لتطوير العمل وتدريب العمال عليها والخدمات العمالية التي تقدم للعمال للوصول لأفضل كفاءة وخبرة ومهارة في العمل.