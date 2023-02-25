شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ الرى تشن حملة لإزالة التعديات على مصرف 7 أحمد باشا ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى الإدارة العامة لصرف بنى سويف التابعة لهيئة الصرف حملة إزالة فورية في المهد لتعدى بالبناء على منافع مصرف 7 أحمد باشا ببنى سويف.

وشددت وزارة الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على المصارف ، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف ، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعدياتفى مهدها.

الجدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها ، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.