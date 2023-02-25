شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام يابانية، وقوع زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية، اليوم السبت.

وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أعلن الأسبوع الماضي، أن منطقة هوكايدو بشمال اليابان شهدت زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.