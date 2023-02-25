شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين وزير الخارجية ووفد برلماني أوروبي حول القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، السفير أحمد أبو زيد، عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء بناءً مع وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن النقاش ركز على التعاون البرلماني وحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والدولية محليا الاهتمام المشترك، بحسب ما نشره عبر حسابه على تويتر.

ومن المقرر أن يستقبل سامح شكري وزيـر الخارجية، اليوم السبت بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، السفيرة باربارا ليف مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني، بريت ماكجيرك منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.