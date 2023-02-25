شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الصورة الأولى لشهادة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر"الخليج 365" أول صورة للشهادة الصحية لراغبي الزواج المميكنة، والتى تصدرها وزارة الصحة والسكان للمقبلين على الزواج بعد إجراء تحاليل الزواج المحدثة فى مصر 2023، وتضمنت الشهادة التى حصل ”الخليج 365” على صورة منها البيانات الأساسية وهى: "الاسم والرقم القومي، والنوع، الجنسية، رقم الهاتف، والعنوان بالبطاقة، وعنوان سكن الزوجة، والفحوصات الطبية التى أجريت من وزن وطول والإيدز ونسبة الهيموجلوبين وضغط الدم وفحص السكر".

ووفقا للشهادة التى حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، توجد خانة مهمة وهى الاستشارات والدعم النفسي، والتى عملت وزارة الصحة لتوفيرها للطرفين المقبلين على الزواج لتقديم المشورة لهم وإطلاعهم بالحياة الزوجية ومفهومها وكيفية تخطي الأزمات، وكذلك الأمراض التى يمكن أن تنتقل عبر العلاقة الجنسية، مشيرة الى الخط الساخن 16328 والمخصص لذلك.

وتشمل الشهادة الصحية لراغبي الزواج المحدثة بإقرار الطبيب والممرض بإعلام المنتفعين وهما الطرفان المقبلان على الزواج بنتيجة الفحص الطبي، كما يوجد إقرار من الشخص نفسه بنتيجة الفحص الطبي ومعرفة التوصيات الطبية، والمشورة التى قدمت لهم من خلال الفرق الطبية المختلفة داخل الوحدة الصحية والمدربة على ذلك، والتوقيع، وأنها صالحة لمدة ستة أشهر.