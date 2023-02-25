أخبار مصر.. الحكومة تنفى استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن استيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مُشددةً على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تماماً، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الدولية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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