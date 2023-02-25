شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة "تكافؤ" لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية بتسليم 200 منحة دراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مبادرة "تكافؤ" لدعم الطلاب المتفوقين، غدا الأحد، بتسليم منح التعليم الفني والتكنولوجي الشاملة لعدد 200 طالب من الملتحقين بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي.

وقال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المنح الدراسية التي تقدرتكلفتها بـ9 ملايين جنيه تشمل تغطية المصروفات الدراسية للطلاب طوال سنوات الدراسة، مشيرا إلى أن معظم المنح المقدمة تم توجيهها لطلاب جامعات الصعيد التكنولوجية، عن الإعلان عن حزم دعم جديدة لطلاب الجامعات التكنولوجية اليوم ضمن حفل تسليم المنح للطلاب.

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير ألى ن المنح تم تقديمها بموجب بروتوكول تعاون مبرم في نهاية العام الماضى بين وزارة التعليم العالى والمؤسسة بهدف الحفاظ على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين، وإتاحة فرص التعليم بغض النظر عن القدرة المادية للطلاب .

وتنعقد احتفالية تسليم منح الطلاب ظهر اليوم بحضور لفيف من قيادات التعليم الفني والتكنولوجي وممثلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى للتنموى، حيث من المقرر إطلاق مبادرات جديدة لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية خلال الاحتفال.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد أعلن عن التوسع في افتتاح وإنشاء جامعات تنكولوجية جديدة لتقديم برامج تعليمية تواكب متطلبات أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وتتماشى مع متطلبات وخطط الدولة للتنمية.

وجاء ذلك بعد شهور من افتتاح 7 جامعات تكنولوجية جديدة مطلع العام الدراسى الجارى لتنضم إلى 3 أخرى تم استحداثها عام 2019 وبدء الدراسة بها في ذات العام.