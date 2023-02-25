شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم على ألف و503 وظائف خالية لذوى الهمم.. 5 أيام وينتهى التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي وزارة القوى العاملة، اهتماما بالغا بتمكين ذوي الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، ويدعمهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك بتوفير فرص عمل لهم في مختلف منشآت وشركات القطاع الخاص غير المستوفاة لنسبة الـ5% من العاملين بها.

وتواصل "الوزارة" حصر المنشآت في المحافظات - التي تقوم مديريات القوى العاملة بحصرها، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة بأعداد المنشآت ونسبة تعيين ذوي الهمم بها والنسبة المطلوب تعيينها- من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية، وذلك طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوي الإعاقة.

وتنفيذا لخطة الحصر، أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، تنظيم ملتقى توظيف بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، الخميس المقبل الموافق 2 مارس 2023، بأحد فنادق مصر الجديدة، يوفر 1503 فرصة عمل لمختلف المؤهلات الدراسية لذوي الهمم في 74 شركة قطاع خاص في مجالات: السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية وتجارية.

وأشارت أن الوظائف الخالية بمهن (محاسب – إدارى – مدرسين جميع التخصصات – عامل عادى - عامل إنتاج - عامل تعبئة وتغليف – مشرف – عامل مغسلة – عامل غرف – عامل تجهيز – عامل مخزن – عامل تجميع - خدمة عملاء – مندوب مبيعات – مندوب مراسلات – أفراد امن - عامل سوتيش – عامل مكواه – سائقين – بائعين – عامل بوفيه - عامل تشطيب – ترزى – مقص دار – تفصيل – مدخل بيانات – سباك – كهربائى - فنى سكريت - فنى تبريد وتكييف – نقاشين – مندوب متابعة عمليات الشراء – فنى صيانة – عامل خدمات وعامل نظافة – مساعد عمليات – مترجمين عربى وانجليزى – مراقب - أمين صندوق).

وأكدت أنه سيتم استقبال الراغبين في العمل يوم الخميس المقبل الموافق 2/ 3/ 2023، بالفندق من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءاً، وعلى من يرغب في الحضور تسجيل بياناته عبر الرابط التالي: https://forms.gle/jwKceenKs2cfuyLo6