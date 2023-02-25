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المهن العلمية تنظم ندوة "زلزال تركيا وسوريا ونظرة شمولية على مصر والشرق الأوسط"

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القاهرة - سامية سيد - تنظم نقابة المهن العلمية برعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة علمية تحت عنوان " زلزال تركيا وسوريا ونظرة شمولية على مصر والشرق الأوسط اليوم السبت، بمقر النقابة بمدينة نصر، ويحاضر فيها الأساتذة خبراء الشبكة القومية للزلازل الدكتور محمود صلاح والدكتور عاصم مصطفى والدكتور محمد عبد الحى ومنسق الدورة دكتورة غادة الدولتلى والدكتور احمد عبد الجواد.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح النادى أمين عام نقابة المهن العلمية أن الهدف من الندوة، بالنقابة منذ إنشائها لها 9 أهداف محددة حول نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم للمواطن البسيط، فكانت هذه هى المهمة الأساسية للنقابة، لمواكبة كافة الأحداث الجارية، فمنذ وقوع زلزال سوريا وتركيا أصيب الجميع بالهلع، لعدم وجود الوعى والثقافة العلمية السليمة، خاصة وأن الزلازل لا يمكن توقعها، فمن الظواهر الغير متوقعة الزلازل والبراكين ولكن هناك فارق أن البراكين تحذر قبل وقوعها، ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا البدء بالتوعية للجميع لمعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وطالب النادى الإعلام بضرورة توخى الحذر فى نقل المعلومات والبعد عن العناوين الرنانة التى تصيب المواطن بالهلع، مع ضرورة تحرى الدقة من العلماء لطرح المعلومات بدون تهويل ، مؤكدا أن الندوة ستصم ثلاثة محاضرات لعلماء مرصد حلوان للزلازل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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