شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريبية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول بأكاديمية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الخامسة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية بالهيئات القضائية (مجلس الدولة – النيابة الإدارية – هيئة مفوضى الدولة) تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (19- 2023/02/23) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين .

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة ، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية ، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية" ، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام ، جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة) .

يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.