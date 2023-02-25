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ورشة تدريبية عن مواجهة مخططات إسقاط الدول بأكاديمية الشرطة

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القاهرة - سامية سيد - نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الخامسة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية بالهيئات القضائية (مجلس الدولة – النيابة الإدارية – هيئة مفوضى الدولة) تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (19- 2023/02/23) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين .

 

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة ، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية ، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية" ، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام ، جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة) .

 

يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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