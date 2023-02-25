شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن فرص عمل فى المنوفية برواتب تصل لـ4200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، وظائف خالية وفرص عمل للشباب، وذلك في ضوء خطة الدولة للقضاء على البطالة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، جهود المديرية لمواجهة البطالة وتشجيع الشباب على العمل بالفرص المتاحة في سوق العمل للحد من نسب البطالة تحت شعار "انزل اشتغل يوم".

وأشار مدير المديرية أن الفرص المتاحة على مهنة حراسات أمنيه لعدد 2 مشرفين بمدينة السادات السن من 35 سنه حتى 45، بمؤهل متوسط على الأقل، ويكون لديه خبره، وذلك بمرتب 4200، فضلاً عن وظائف 20 فرد أمن بمرتب 3200 جنيه إلى جانب البدلات، مؤكدا أن المديرية مستمرة في التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، قد أعلنت تنظيم ملتقى توظيفي مصغر بمختلف التخصصات بأربع شركات قطاع خاص، يوفر 150 فرصة عمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وأكد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أن الملتقى حضره الشباب الراغب في العمل من جميع المؤهلات، حيث شملت فرص العمل المتاحة المهن التالية: مدير تخطيط، مندوبين مبيعات، عمال إنتاج، فنيين صيانة، فنيين كهرباء، مهندسين كهرباء، مهندسين صيانة، لحام، وسيتم توفير تأمينات اجتماعية وصحية ووسائل مواصلات وانتقالات وكافة الحقوق القانونية، وجاري متابعة استكمال إجراءات التعيين لجميع المتقدمين من راغبي العمل.