شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة جناح المياه تجتمع لمناقشة استعداداتها لـCOP28 بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه المقرر تنظيمه خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم بالامارات "COP28" بمشاركة مجموعة العمل برئاسة المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري .

وتم استعراض نتائج تقييم جناح المياه السابق تنظيمه بمؤتمر المناخ "COP27" ، حيث تم الإشادة بدور مصر كدولة منظمة قامت بوضع المياه في قلب الأجندة المناخية من خلال تخصيص يوم للمياه بالأجندة الرئاسية للمؤتمر وإطلاق مبادرة عالمية للتكيف بقطاع المياه "AWARe" والتي من المقرر أن يتم عرض خطواتها التنفيذية خلال جناح المياه القادم، فضلاً عن ربط محاورها التنفيذية بمؤتمر أسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقدة خلال الفترة من 29 أكتوبر - 2 نوفمبر القادم.

يشار الى أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه عُقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخى" فى شهر أكتوبر الماضي، كما شاركت وزارة الموارد المائية والري بشكل بارز فى تنظيم فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ COP27، والذي عقد فى شهر نوفمبر الماضي، و طرحت مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، حيث تهدف هذه المبادرة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التكيف بالدول الافريقية مع إستعداد مصر لتصبح مركزا إقليميا لتدريب الاشقاء الافارقة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

كما تم تنظيم يوم للمياه للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ، وتنظيم جناح للمياه لمده 10 أيام خلال الفترة من 8-18 نوفمبر الماضى بمشاركة 40 منظمة دولية وحضور أكثر من 4 آلاف و500 مشارك وعقد 11 حدثا رفيع المستوى و48 جلسة فنية و5 أحداث جانبية وإطلاق 20 تقريرا ومبادرة.