شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تسلم شهادات خريجى الدورات التدريبية بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، اختتام فعاليات دورات الخياطة والتفصيل، والتبريد والتكييف، والتي انعقدت بمقر مركز التدريب المهني بفوة والتابع لمديرية القوى العاملة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حسن شحاته وزير القوى العاملة بتفعيل مراكز التدريب المهني بمديريات القوى العاملة وتنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي الحالي.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية أنه تم تسليم الشهادات للمتدربين في ختام فعاليات البرنامج التدريبي، مشيراً أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار الخطة التدريبية لمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ على عدد من المهن التي يتطلبها سوق العمل بهدف تأهيل أبناء محافظة كفر الشيخ على المهن المطلوبة في سوق العمل وفق تطورات بيئة الأعمال المحلية والدولية.

حضر فعاليات التسليم فوزية البشناقي مدير منطقة عمل دسوق، والدكتور سعد باشا مدير مركز التدريب المهني بفوة.

وكانت وزارة القوى العاملة قد تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، بشأن تنفيذ دورات تدريبية بمركز التدريب المهني فى المنزلة والتابع للمديرية على المهن المطلوبة بسوق العمل، حيث اختتمت فعاليات البرنامجين التدريبين على مهنة الخياطة والتفصيل وعقد الاختبار النهائى لعدد 11 متدربة، وعلى مهنة الحاسب الآلي.

واجتاز الاختبار 13 متدربا ومتدربة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة داخل شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.